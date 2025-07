Carovigno, scomparsa una studentessa ucraina di 18 anni: ricerche in corso via terra e mare

CAROVIGNO – Si chiama, haed è di. Dasi sono perse le sue tracce: la giovane sarebbe dovuta rientrare dopo aver concluso unoin una struttura turistica sul, nel Brindisino, ma da allora

A renderne nota l’identità è stata oggi la Prefettura di Brindisi, che ha convocato per lunedì 7 luglio una riunione tecnica con le forze dell’ordine e gli enti coinvolti per coordinare e fare il punto sulle attività di ricerca in corso. Le indagini sono affidate ai carabinieri, coadiuvati da unità cinofile, droni, volontari della Protezione Civile e Croce Rossa.

Uno stage appena terminato

Mariia faceva parte di un programma di stage universitario nell’ambito dei suoi studi presso l’Università di Bratislava, e si trovava in Italia con altri studenti, impegnata in diverse strutture ricettive del nord Brindisino.

Secondo quanto riferito da Cosimo Cappelletti, direttore del villaggio turistico Meditur, dove la ragazza ha svolto lo stage, Mariia era una persona “tranquilla e ben integrata”. “Oggi sarebbe dovuta partire, perché lo stage era giunto al termine. Non possiamo aggiungere altro, ci sono indagini in corso”, ha dichiarato all’Ansa.

È stato proprio il personale della struttura a presentare denuncia di scomparsa, non vedendola rientrare nella giornata di sabato.

Si cercano tracce anche in mare

Le ricerche proseguono a tutto campo, con il coinvolgimento del Centro Operativo Comunale (COC), che potrebbe essere attivato ufficialmente nelle prossime ore per supportare il coordinamento delle operazioni sul territorio.

Squadre di volontari sono impegnate lungo le coste e nelle aree interne, mentre la Lega Navale di Torre Santa Sabina e Specchiolla collabora alle attività di monitoraggio in mare, in un’area particolarmente ampia e turistica.

La Prefettura, attraverso i canali diplomatici, ha informato e mantiene costanti contatti con la famiglia della ragazza in Ucraina, offrendo aggiornamenti sulle ricerche.

Se vuoi una versione più breve per web o social, oppure un aggiornamento per eventuali sviluppi, fammi sapere.