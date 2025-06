Ucraina sotto attacco: ondata di raid russi su tutto il Paese, colpito anche l’Ovest

Shutterstock

KIEV – Nella notte, la Russia ha lanciato un massiccio attacco aereo su vasta scala contro l’intera Ucraina, colpendo non solo le zone del fronte orientale, ma anche le, storicamente meno esposte alle offensive dirette.

Secondo l’Aeronautica Militare ucraina, un numero elevato di missili da crociera si è abbattuto sulla regione di Leopoli, mentre esplosioni sono state segnalate anche a Zaporizhzhia, Ivano-Frankivsk, Cherkasy e Kiev. Le autorità locali parlano di almeno tre feriti e di danni a infrastrutture civili nella regione di Cherkasy.

La gravità dell’attacco, che ha interessato aree prossime al confine con la Polonia, ha spinto le forze armate polacche ad attivare la difesa aerea e a far decollare caccia intercettori, in via precauzionale.

Caduto un pilota F-16: abbattuti sette bersagli prima dell’impatto

Nel corso della difesa aerea, un pilota ucraino di 32 anni ha perso la vita dopo che il suo F-16 è stato colpito. L’Aeronautica ucraina ha reso noto che il tenente colonnello è riuscito ad abbattere sette obiettivi nemici prima che il suo aereo precipitasse. Il pilota ha cercato di allontanare il jet da aree abitate, ma non è riuscito a eiettarsi in tempo.

Zelensky: “Pace possibile solo con la forza”

Durante una conferenza stampa a Kiev accanto al presidente polacco Andrzej Duda, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito “positivo” il suo incontro al vertice NATO con Donald Trump, affermando che i due hanno discusso, tra le altre cose, della fornitura di missili Patriot.

“La Russia continua a respingere ogni proposta di pace, distorcendo la diplomazia. Questo deve finire. La pace può essere raggiunta con la forza, e il presidente degli Stati Uniti certamente ce l’ha”, ha scritto Zelensky su X, commentando anche l’accordo di pace tra Repubblica Democratica del Congo e Ruanda come esempio di ciò che è possibile fare con la determinazione internazionale.

Putin: “La vittoria russa in Ucraina è inevitabile”

In netto contrasto, il presidente russo Vladimir Putin, intervenuto in collegamento video all’apertura dei centri giovanili nelle regioni russe, ha dichiarato: “La vittoria della Russia nell’operazione militare speciale in Ucraina è destinata a sopraggiungere”. Ha poi aggiunto che “tutta la Russia è orgogliosa dei partecipanti all’operazione”, rafforzando la linea dura del Cremlino in un momento in cui il conflitto entra in una nuova fase di intensificazione.