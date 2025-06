Tragedia a Francavilla Fontana: carabiniere ucciso all’alba durante un controllo nella zona industriale

– Una tragica sparatoria ha scosso all’alba la tranquillità della cittadina brindisina. Undurante un’operazione di controllo nella zona industriale di, a

La vittima è un brigadiere in servizio presso la compagnia locale, un militare esperto che, secondo fonti vicine all’Arma, sarebbe andato in pensione a breve. Le circostanze del drammatico episodio restano ancora poco chiare, ma le prime ricostruzioni parlano di un inseguimento avvenuto su un tratto della strada che collega Francavilla a Grottaglie, in provincia di Taranto.

Durante l'inseguimento, l'auto sospetta si sarebbe fermata improvvisamente, e le persone a bordo, dopo essere scese dal veicolo, avrebbero aperto il fuoco contro i militari intervenuti. Uno dei colpi avrebbe colpito mortalmente il brigadiere, lasciandolo senza scampo.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenute numerose pattuglie dell'Arma, i soccorritori e il pubblico ministero di turno, Raffaele Casto, che coordina le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili.

La notizia ha sconvolto la comunità locale e l'intera provincia brindisina. Profondo cordoglio è stato espresso anche dal comando provinciale dei Carabinieri e dalle istituzioni. Sono in corso massicci controlli e perlustrazioni nella zona per rintracciare i fuggitivi armati, ancora attivamente ricercati.

Un altro grave episodio che mette in luce i rischi quotidiani affrontati dalle forze dell’ordine e che si trasforma in un lutto per l’intera nazione.