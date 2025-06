Taranto, quattro uomini dispersi in mare: si cerca anche il fratello di uno dei diportisti

TARANTO - Sono quattro, e non più tre come inizialmente riferito, gli uomini dispersi in mare da ieri a Taranto.

Il quarto uomo è il fratello di uno dei diportisti già segnalati, salito ieri mattina a bordo dell’imbarcazione della quale non si hanno più tracce. La notizia è emersa poco fa, quando la figlia ha denunciato la sua scomparsa alle autorità competenti.

I nomi dei primi tre scomparsi sono Domenico Lanzolla, 60 anni; Claudio Donnaloia, 73 anni; e Antonio Dell’Amura, 61 anni, tutti residenti a Taranto. La quarta persona dispersa risiederebbe invece a Milano.

Le operazioni di ricerca e soccorso, attivate da ieri, proseguono senza sosta, con l’impiego di mezzi navali e aerei, mentre le autorità mantengono alta l’attenzione per rintracciare l’imbarcazione e le persone coinvolte.

Le condizioni del mare e del tempo continuano a essere monitorate, nella speranza di un esito positivo per questa drammatica vicenda.