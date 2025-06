Roma, Eur: continuano i controlli antidegrado dei Carabinieri contro la prostituzione nel quartiere

Proseguono con fermezza i controllimessi in atto dai, nell’ambito di un piano strategico definito dal, e approvato dal. L’obiettivo è chiaro: contrastare in modo incisivo il fenomeno della, sia maschile che femminile, nelle aree più critiche del quartiere

Durante gli ultimi servizi svolti nelle ore serali e notturne, i militari hanno identificato e sanzionato tre nuove persone dedite alla prostituzione su suolo pubblico: un uomo di origine brasiliana, sorpreso in viale Oceano Pacifico, e due donne di origine romena, fermate rispettivamente in viale Santi Pietro e Paolo e in via Dodecaneso.

A tutti e tre è stato contestato l’articolo 9 del D.L. 14/2017 (Daspo Urbano), poiché il loro comportamento ostacolava la libera accessibilità e fruizione degli spazi pubblici, violando le disposizioni relative al divieto di stazionamento e occupazione indebita del suolo. Nei loro confronti è stato emesso un ordine di allontanamento per 48 ore dall’area e comminata una sanzione amministrativa di 100 euro.

L’operazione si inserisce in un più ampio programma di sicurezza urbana e tutela del decoro, già attivo da settimane. Già nella prima decade di giugno, gli stessi Carabinieri avevano sanzionato un uomo e tre donne in circostanze analoghe, segno di una vigilanza costante e determinata.

L’attività continuerà nei prossimi giorni con servizi mirati e rafforzati, con l’intento non solo di contrastare l’illegalità, ma anche di tutelare i residenti e garantire un ambiente urbano più sicuro e vivibile, in uno dei quartieri simbolo della Capitale.