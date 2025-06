Ostuni, ultimo saluto al brigadiere capo Carlo Legrottaglie: presenti Mattarella e Fitto

– Si è svolta oggi a, in un clima di profonda commozione, la cerimonia funebre per l’, tragicamente caduto lo scorsodurante un conflitto a fuoco nelle campagne di, in provincia di

Alla cerimonia, che ha visto una grande partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni, hanno preso parte anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, che hanno voluto rendere omaggio alla memoria del militare con la loro presenza accanto ai familiari.

La solidarietà delle istituzioni

Nella giornata di venerdì, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha contattato telefonicamente la moglie del brigadiere, esprimendole il proprio cordoglio e la vicinanza del governo in un momento così doloroso. Un gesto di forte partecipazione che ha sottolineato l’importanza del sacrificio compiuto da Legrottaglie.

Un simbolo di dedizione e coraggio

Il brigadiere capo Legrottaglie era molto stimato dai colleghi e dalle comunità in cui aveva prestato servizio. Il suo impegno quotidiano nell’Arma dei Carabinieri lo aveva reso un punto di riferimento per tutti, esempio di dedizione, umanità e coraggio. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo non solo nell’ambiente militare, ma in tutta la provincia di Brindisi.

Durante la cerimonia, è stato più volte ricordato il suo eroismo e il valore del servizio reso alla collettività, mentre le indagini sull’episodio che ha portato alla sua scomparsa sono tuttora in corso.

Oggi Ostuni si è fermata per salutarlo con rispetto e dolore, stringendosi attorno alla famiglia e all’Arma in un abbraccio collettivo.