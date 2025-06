Milano, pericolo a CityLife: inclinata l’insegna Generali sul grattacielo, area isolata e metro Tre Torri chiusa

Paura a CityLife nella mattinata di oggi: una delle due grandi insegneposte sulla sommità del grattacielo progettato dasi èed è attualmenteda parte dei Vigili del Fuoco e dei tecnici della sicurezza. L’area sottostante è stata, mentre è stata

L’edificio, alto 192 metri e con 44 piani, ospita quotidianamente centinaia di dipendenti che, al momento, non sono stati fatti entrare. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei Vigili del Fuoco, supportati da agenti della Polizia Locale, per monitorare la stabilità dell’insegna e avviare le operazioni di messa in sicurezza.

Prime valutazioni: scongiurata la caduta verticale

Secondo quanto riportato da Adnkronos, dai primi rilievi emerge che l’insegna, pur risultando collassata, sarebbe comunque ancorata al perimetro del terrazzo, circostanza che eviterebbe una caduta verticale verso il suolo. Tuttavia, i tecnici precisano che si tratta di valutazioni preliminari e la zona resterà inaccessibile fino a nuove verifiche.

L’evento ha suscitato preoccupazione tra residenti, lavoratori e turisti, data l’imponenza dell’edificio e il traffico pedonale solitamente elevato nella zona. Le autorità stanno anche cercando di risalire alle cause del danneggiamento dell’insegna, avvenuto senza apparenti eventi meteo straordinari nelle ultime ore.

Intervento in corso

I Vigili del Fuoco stanno lavorando per stabilizzare l’insegna e garantire la sicurezza dell’intero perimetro. La chiusura della metro e l’isolamento dell’area circostante resteranno in vigore fino al completamento delle operazioni.