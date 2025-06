Meteo, in arrivo la svolta atlantica: temporali, grandinate e calo delle temperature

ROMA – Il mese dipasserà alla storia per leregistrate non solo in Italia, ma su gran parte del continente europeo. Tuttavia, secondo le previsioni di, una: nei prossimi giorni è attesa unache porterà con sé, segnando l’inizio di una graduale inversione di tendenza.

Temporali e grandinate: il primo segnale del cambiamento

Il primo cedimento dell’anticiclone africano è previsto già da lunedì, quando temporali a carattere convettivo colpiranno parte del Nord Italia, inizialmente su Alpi e Prealpi, ma con possibile estensione anche verso le aree di pianura. In alcuni casi, i fenomeni potranno risultare intensi, con grandinate localizzate e forti raffiche di vento.

Un cambiamento graduale ma deciso

Nonostante l’arrivo dell’instabilità, le temperature rimarranno elevate ancora per alcuni giorni. L’anticiclone africano, pur indebolendosi, continuerà a influenzare il quadro climatico nazionale, ostacolando nella prima fase un calo termico deciso. Solo con l’arrivo della vera e propria perturbazione atlantica si potrà assistere a una diminuzione più marcata dei valori termici, con un ritorno a condizioni più vicine alla norma stagionale.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Lunedì 30 giugno : primi temporali su Alpi e Prealpi, possibili grandinate.

Da martedì : instabilità più diffusa sul Nord, in estensione verso il Centro.

Entro la fine della settimana: ingresso della perturbazione atlantica, calo più evidente delle temperature e fenomeni localmente intensi.

Una svolta attesa non solo per un miglior equilibrio termico, ma anche per un alleggerimento delle condizioni di forte disagio fisico che il caldo africano ha provocato in molte aree del Paese.

Restano valide le raccomandazioni alla cittadinanza: massima attenzione ai fenomeni intensi in arrivo, in particolare nelle aree alpine e pedemontane, e cautela nei prossimi giorni per eventuali situazioni meteo avverse.