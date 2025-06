Meloni: «Profondo cordoglio per Carlo Legrottaglie. Ucciso mentre serviva lo Stato»

Un messaggio di cordoglio, ma anche di sdegno, arriva dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la tragica morte del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso all’alba del 12 giugno a Francavilla Fontana, durante un intervento operativo legato a una rapina. Il militare, originario di Ostuni, era a poche settimane dalla pensione.

«Esprimo il più profondo cordoglio per la morte del Brigadiere Capo dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie, ucciso nell’esercizio del suo dovere mentre interveniva a seguito di una rapina, questa mattina a Francavilla Fontana», ha scritto la premier in un post diffuso sui suoi canali social.

Meloni ha evidenziato come il dolore per questa tragica perdita sia aggravato dalla brutalità del gesto:

«Il dolore si unisce allo sdegno per l’efferata violenza contro un uomo in divisa, colpito mentre serviva lo Stato e proteggeva i cittadini».

Il pensiero della presidente del Consiglio si rivolge infine ai familiari del carabiniere e a tutta l’Arma, esprimendo un messaggio di vicinanza istituzionale e umana:

«Alla sua famiglia, all’Arma dei Carabinieri e a tutti i suoi cari va la mia più sentita vicinanza, personale e del Governo».

L’uccisione del brigadiere Legrottaglie ha suscitato un’ondata di emozione e indignazione in tutto il Paese, rafforzando il dibattito sulla tutela degli operatori in divisa e sulla necessità di strumenti efficaci per garantire sicurezza e giustizia.