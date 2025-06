Giorgia Meloni in Aula a Montecitorio: al centro la crisi in Medio Oriente

ROMA - La premierè arrivata oggi in Aula alla Camera dei Deputati per le comunicazioni ufficiali in vista del prossimo Consiglio europeo, che si terrà nei prossimi giorni. A partire dalle 15, Meloni illustrerà i principali temi all’ordine del giorno, con un focus particolare sull’, segnata dalle tensioni seguite all’attacco statunitense ai siti nucleari in Iran. Domani mattina la presidente del Consiglio parlerà anche al Senato.

Già nella giornata di ieri, Meloni ha mantenuto una fitta agenda di contatti internazionali, con colloqui telefonici con il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Dopo aver riunito in videoconferenza i ministri competenti e i servizi di intelligence italiani, ha aggiornato anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, condividendo l’obiettivo prioritario di riportare l’Iran al tavolo delle trattative diplomatiche.

Sul fronte interno, ieri la premier ha avuto un confronto telefonico con la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che oggi, durante il suo intervento alla Camera, chiederà a Meloni di prendere posizione con chiarezza: “L’Italia non parteciperà ad azioni militari e non consentirà che le nostre basi vengano utilizzate per sostenere una guerra che tutta la comunità internazionale deve fermare. Serve difendere il trattato di non proliferazione nucleare e agire con l’Unione Europea”.

Questa richiesta, sostenuta da gran parte del centrosinistra, mette in luce la complessa posizione strategica in cui si trova la premier Meloni: da una parte mantenere il nostro Paese fuori da una possibile escalation militare, dall’altra non compromettere il rapporto con gli alleati internazionali, in particolare con gli Stati Uniti, ribadendo al contempo l’inammissibilità per l’Iran di dotarsi di armamenti nucleari, e promuovendo la strada del negoziato diplomatico come unica soluzione duratura.