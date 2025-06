Francavilla e Ostuni in lutto: domani i funerali del carabiniere Carlo Legrottaglie

OSTUNI – Si terranno, presso la parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa ad Ostuni, i, il 59enne ucciso ieri durante un conflitto a fuoco a Francavilla Fontana, in un tragico scontro con

L’intera comunità è sconvolta per quanto accaduto e ha risposto con una commossa partecipazione al dolore della famiglia. In segno di rispetto e vicinanza, è stato proclamato il lutto cittadino sia a Francavilla Fontana, luogo della sparatoria, sia a Ostuni, città dove Legrottaglie viveva con la sua famiglia.

Camera ardente aperta ad Ostuni

Questa mattina è stata aperta la camera ardente presso la chiesa dei Cappuccini ad Ostuni. Lì, in un silenzio carico di commozione, hanno reso omaggio al militare i vertici del comando provinciale dei Carabinieri, colleghi dell’Arma, cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali.

Tra i presenti anche il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, che ha espresso il cordoglio dell’intera città. Accanto al feretro, la moglie del carabiniere e le due figlie gemelle di 15 anni, visibilmente provate dalla tragedia, hanno ricevuto l’abbraccio e l’affetto dell’intera comunità.

Un servitore dello Stato

Carlo Legrottaglie, descritto da chi lo conosceva come un uomo integerrimo, devoto al suo lavoro e alla sua famiglia, ha perso la vita in servizio, nell’adempimento del proprio dovere. La sua morte ha suscitato dolore profondo non solo in Puglia, ma in tutto il Paese, simbolo del prezzo altissimo che può comportare la difesa della legalità.

L'Arma dei Carabinieri ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, sottolineando l’impegno e il coraggio con cui Legrottaglie ha servito il Paese fino all’ultimo istante.

Le esequie si preannunciano molto partecipate: autorità civili, militari e religiose, insieme a centinaia di cittadini, si ritroveranno per dare l’ultimo saluto a un uomo che ha sacrificato la propria vita per proteggere quella degli altri.