Estate 2025, stabilimenti balneari di lusso a prezzi record: fino a 1500 euro per una giornata al mare

ROMA - Un’estate di lusso… ma non per tutte le tasche. Il consueto monitoraggio del, diffuso in anteprima da, fotografa anche per il 2025 l’andamento dei prezzi nei, con particolare attenzione alle, dove

Spiaggia standard: prezzi stabili tra 32 e 35 euro

Per chi sceglie uno stabilimento balneare tradizionale, il costo medio per ombrellone e due lettini nel weekend resta tutto sommato stabile, compreso tra 32 e 35 euro al giorno, in linea con i listini del 2024. Alcuni gestori hanno optato per un ritocco massimo del +5%, mantenendo comunque un’offerta accessibile alla maggioranza dei bagnanti.

Le mete esclusive: da Sabaudia alla Sardegna

Più marcati i rincari nelle località più rinomate, dove i prezzi variano notevolmente:

Sabaudia : 45 euro

Gallipoli : 90 euro

Sardegna (alcune zone): fino a 120 euro

A fare la differenza non è solo la location, ma anche il tipo di servizi offerti, dagli snack e bevande ai noleggi extra, sempre più spesso a pagamento.

Il lusso estremo: fino a 1500 euro al giorno

È però nel segmento ultralusso che i listini raggiungono vette mai toccate prima. Al Twiga di Marina di Pietrasanta (Versilia), per esempio, la “tenda imperiale” – capace di accogliere fino a 10 persone – costa 1500 euro al giorno, offrendo:

4 letti

4 lettini

4 sdraio

3 sedie

1 tavolo

Una tenda “base” nello stesso stabilimento si aggira sui 600 euro al giorno.

Anche il celebre Augustus Hotel di Forte dei Marmi non è da meno: per una postazione fronte mare in alta stagione servono 560 euro al giorno, con due lettini singoli, un matrimoniale, due sdraio, teli e cassaforte inclusi.

Costa Smeralda e Lido di Venezia: relax d'élite

In Costa Smeralda, al Nikki Beach, la formula “Letto da spiaggia + divano” costa 550 euro al giorno, con 230 euro di credito ristorazione incluso (bottiglie escluse). Altri pacchetti prevedono:

Cabana : 450 euro

Due lettini + ombrellone: 400 euro

Anche al Lido di Venezia, sulla spiaggia dell’Hotel Excelsior, si spendono fino a 515 euro per una capanna in prima fila, con sedute, lettino con materasso e altri comfort.

Salento esclusivo: 470 euro al giorno

Più contenuto, ma comunque elevato, il listino del Cinque Vele Beach Club di Pescoluse (Lecce). Per l’area “exclusive” si arriva a pagare 470 euro al giorno in alta stagione, con la possibilità di rimborso se la prenotazione viene cancellata almeno 30 giorni prima.

Conclusione

Il mare d’élite continua a spopolare tra i vacanzieri più facoltosi, ma il divario tra lidi standard e stabilimenti di lusso si fa sempre più ampio. Il Codacons sottolinea come questa tendenza rischi di escludere progressivamente una fascia sempre più ampia di cittadini da alcune delle spiagge più belle del Paese, trasformandole in beni di lusso per pochi.

Per i turisti “comuni”, dunque, sarà fondamentale prenotare con anticipo e valutare attentamente l’offerta, per evitare sorprese salate sotto l’ombrellone.