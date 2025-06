Duplice omicidio a Bologna: due uomini trovati sgozzati in casa, si cerca un terzo inquilino

BOLOGNA - Due uomini sono stati trovati senza vita in un appartamento al civico 15 di piazza dell’Unità, nel quartiere Bolognina a Bologna. Le vittime sono Luca Gombi, 50 anni, bolognese, e Luca Monaldi, 54 anni, originario di Arezzo. I due erano uniti civilmente e vivevano insieme nell’abitazione in cui si è consumata la tragedia.Secondo una prima ricostruzione della polizia, si tratterebbe di un duplice omicidio, avvenuto con estrema violenza nelle prime ore del mattino di oggi. Intorno alle 6.30, alcuni vicini hanno udito urla provenire dall’appartamento. I cadaveri sono stati ritrovati nel soggiorno: Monaldi presentava una profonda ferita alla gola, mentre Gombi è stato eviscerato da un colpo all’addome.Sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Bologna, insieme alla polizia scientifica, che sta eseguendo rilievi nell’appartamento, completamente imbrattato di sangue. Diversi coltelli sono stati rinvenuti sulla scena: si sta cercando di capire se tra questi ci sia l’arma del delitto.Le forze dell’ordine sono ora sulle tracce di un terzo uomo, cittadino italiano nato in Venezuela, di 48 anni, che viveva saltuariamente con le due vittime da ottobre. L’uomo, attualmente irreperibile, è noto per aver avuto discussioni legate alla convivenza e alla gestione della casa con Gombi e Monaldi.Le indagini proseguono serrate, anche nella rete di conoscenze delle vittime, che risulterebbero incensurate. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un delitto maturato in ambito domestico, ma non si escludono altre piste.La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo per duplice omicidio.