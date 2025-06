Dramma in mare a Margherita di Savoia: giovane perde la vita poco dopo il Lido Horizont

MARGHERITA DI SAVOIA – Una tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi lungo il litorale di Margherita di Savoia, poco a sud del Lido Horizont. Un giovane di nazionalità rumena, di cui al momento non sono ancora note le generalità, è stato ritrovato privo di sensi in mare e trascinato a riva da alcuni bagnanti.

Sul posto sono subito scattate le operazioni di soccorso: i presenti hanno allertato il personale del 118, che è giunto prontamente sul luogo con i mezzi di emergenza. Sono state avviate immediatamente le manovre di rianimazione cardio-polmonare, con l’ausilio del defibrillatore e un prolungato massaggio cardiaco. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo vano.

Il decesso è stato constatato poco dopo, lasciando sgomenti i presenti e gli operatori intervenuti. Sconosciute, al momento, le dinamiche precise dell’accaduto: si ipotizza un malore improvviso o un’azione delle correnti marine particolarmente forti nella zona.

Le autorità hanno avviato le procedure per l’identificazione della vittima e stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Guardia Costiera per gli accertamenti di rito.

Una giornata di mare e sole si è trasformata in una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale e i turisti presenti sul lungomare.