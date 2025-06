Caso Villa Pamphilj, il capo della Polizia dispone un’inchiesta interna: tre occasioni perse per identificare la coppia

– Il capo della Polizia,, ha disposto un’per chiarire ledi alcuni agenti che, in, avrebberola coppia protagonista del drammatico caso noto come il. Lo riporta oggi il Corriere della Sera.

L’inchiesta interna punta a fare luce su errori gravi e presunte omissioni di procedura, che avrebbero potuto cambiare il tragico epilogo della vicenda, in cui sono morti una giovane donna e la sua bambina di pochi mesi, trovate senza vita nel parco romano lo scorso 5 giugno. Le responsabilità degli agenti coinvolti saranno valutate dal questore di Roma, Roberto Massucci, che dovrà decidere su eventuali provvedimenti disciplinari.

Le occasioni mancate

Secondo la ricostruzione, la prima occasione persa risalirebbe al 20 maggio, quando l’uomo – poi identificato come Francis Kaufmann, oggi in stato di fermo in Grecia – fu fermato in Via Giulia mentre, ubriaco, strattonava la compagna che aveva in braccio la neonata. In quell’occasione, però, non fu effettuato alcun controllo identificativo. Un secondo episodio sarebbe avvenuto poche ore dopo, nella stessa giornata, sempre senza riscontri. La terza e ultima occasione sarebbe invece del 5 giugno, giorno in cui, secondo le autorità, si sarebbe potuto evitare almeno la morte della bambina.

L’identificazione della donna: è Anastasia Trofimova

Intanto la Procura di Roma, che coordina l’indagine in collaborazione con FBI, autorità maltesi e greche, ha confermato l’identità della donna trovata morta accanto alla figlia. Si tratta di Anastasia Trofimova, nata il 21 settembre 1996 a Omsk, in Russia.

Secondo quanto emerso dalle indagini – compresa una missione a Malta degli investigatori italiani – la 28enne era entrata a Malta nel settembre 2023, utilizzando un passaporto statunitense. A Malta era anche stata avviata la registrazione della bambina, chiamata Andromeda Ford, nata il 14 giugno 2024: la piccola è morta prima di compiere un anno.

Un comunicato della Procura precisa che l’identificazione definitiva della donna sarà confermata tramite la comparazione delle impronte digitali con quelle riportate sul passaporto utilizzato per entrare a Malta.