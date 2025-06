2 Giugno, Festa della Repubblica: il messaggio di Giorgia Meloni tra memoria, identità e orgoglio nazionale

ROMA - In occasione del 2 giugno, Giorgia Meloni ha celebrato la Festa della Repubblica con un messaggio diffuso attraverso i propri canali social, richiamando con forza i valori fondanti dell’identità nazionale e l’importanza della memoria collettiva. La presidente del Consiglio ha voluto rimarcare il significato profondo di questa ricorrenza, definendola un momento di riflessione sull’essenza stessa dell’Italia e sulla resilienza dimostrata dagli italiani nei passaggi più difficili della loro storia.«Il 2 giugno celebriamo la nascita della nostra Repubblica. Un giorno che ci ricorda chi siamo: un popolo fiero, capace di rialzarsi dopo le prove più dure, tenendo saldi i valori della libertà, dell’unità e dell’identità nazionale», ha scritto Meloni, sottolineando il senso di appartenenza e coesione che accomuna il Paese.Nel suo intervento, la premier ha voluto rendere omaggio anche a coloro che hanno sacrificato la propria vita per l’Italia e a chi, quotidianamente, contribuisce alla sua crescita e sicurezza: «Celebrare l’Italia oggi significa onorare chi ha dato la vita per difenderla, e chi ogni giorno la serve con coraggio, dedizione e silenzioso orgoglio».Il messaggio si è concluso con un appello al sentimento di responsabilità collettiva nel tramandare alle future generazioni i valori su cui si fonda la Repubblica: «Essere italiani vuol dire appartenere a qualcosa di grande, che va difeso, amato, trasmesso».Parole che si inseriscono nel solco di una celebrazione partecipata e sentita, in cui istituzioni e cittadini si ritrovano uniti nel ricordo della scelta repubblicana del 1946 e nella riaffermazione dei principi democratici su cui si basa la convivenza civile del Paese.