Roland Garros, Musetti vola ai quarti: fuori Paolini, avanti Alcaraz, Paul e Swiatek

PARIGI - Agli ottavi di finale delfirma un’impresa di grande spessore: il tennista azzurro supera in quattro set il danese, con il punteggio di, e conquista per la prima volta in carriera l’accesso aisulla terra rossa di Parigi.

Ottima prova per l’italiano, che ha mostrato solidità mentale e varietà di colpi contro un avversario ostico, imponendosi nei momenti chiave dell’incontro e confermando i progressi visti nei turni precedenti.

Tra gli altri match maschili, netta vittoria per l’americano Tommy Paul, che ha dominato l’australiano Alexei Popyrin in tre set (6-3 6-3 6-3) senza mai perdere il controllo della partita. Avanza anche lo spagnolo Carlos Alcaraz, protagonista di un match intenso contro l’americano Ben Shelton, vinto per 7-6 6-3 4-6 6-4: prestazione solida del giovane talento iberico, nonostante un piccolo passaggio a vuoto nel terzo set.

Si qualifica ai quarti anche Frances Tiafoe, che supera in tre set il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 6-3 6-4 7-6, confermando la sua crescita sul rosso.

Nel torneo femminile arriva invece una delusione per l’Italia: Jasmine Paolini, dopo aver vinto il primo set, cede all’ucraina Elina Svitolina per 4-6 7-6 6-1. L’azzurra lotta con generosità, ma cala fisicamente nel set decisivo, lasciando spazio alla rimonta dell’esperta avversaria.

Svitolina accede così ai quarti, dove sarà affiancata dalla cinese Qinwen Zheng, vincente in tre set (7-6 1-6 6-3) sulla russa Ljudmila Samsonova, e dalla numero uno del mondo Iga Swiatek, che ha dovuto sudare contro la kazaka Elena Rybakina prima di imporsi con un combattuto 1-6 6-3 7-5. La polacca dimostra ancora una volta di sapersi esaltare nei momenti decisivi, recuperando un primo set complicato.

Passa il turno anche la bielorussa Aryna Sabalenka, che regola l’americana Amanda Anisimova in due set (7-5 6-3) e continua la sua marcia spedita nel tabellone femminile.

Il Roland Garros entra così nella fase calda, con i quarti di finale che promettono spettacolo e sfide di altissimo livello, tra giovani talenti emergenti e grandi favorite per il titolo.