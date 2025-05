Tv, 'Affari Tuoi' e la sua star indiscussa: il bellissimo Gennarino

DANIELE MARTINI E ILEANA PIZZOLLA - Nel programma tv di "Affari Tuoi" su Rai 1, da un po' di tempo a questa parte, è arrivata una bellissima mascotte dal musetto irresistibile: stiamo parlando ovviamente di "Gennarino", che viene trovato tra i pacchi dei concorrenti. - Nel programma tv di "Affari Tuoi" su Rai 1, da un po' di tempo a questa parte, è arrivata una bellissima mascotte dal musetto irresistibile: stiamo parlando ovviamente di "Gennarino", che viene trovato tra i pacchi dei concorrenti.





Dietro a Gennarino, troviamo un attore a quattro zampe di grandissima esperienza. Il suo vero nome, in realtà, è Seven. Come razza è un Jack Russell, addestrato dall’agenzia dei cani attori diretta da Massimo Perla, storico addestratore del cinema e della televisione italiana.





Come attore, il nostro Seven (o Gennarino) ha recitato accanto a Marco Giallini in "Rocco Schiavone", dimostrando un grandissimo talento e disciplina davanti alle telecamere.





Quando esce Gennarino, in Affari Tuoi, assieme a Stefano De Martino, ci sono tantissimi momenti di gioia e tenerezza. Gennarino è davvero una piccola star e, vederlo, è la gioia di grandi e piccoli.