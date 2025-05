Tragedia sulla spiaggia di Pinarella di Cervia: donna travolta e uccisa da una ruspa, lavori risultati abusivi

– Una tragedia sconvolgente ha scosso il litorale dinella tarda mattinata di oggi, sabato 24 maggio: una donna è statamentre si trovava sdraiata sulla battigia a prendere il sole. Il mezzo pesante stava operando sull’arenile per attività di sistemazione in vista della stagione balneare.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo – probabilmente in retromarcia – ha investito la donna, di età compresa tra i 40 e i 50 anni, davanti agli occhi di altri bagnanti. L’operatore, resosi conto dell’accaduto, ha lanciato grida di disperazione attirando l’attenzione del bagnino di salvataggio, per poi allontanarsi visibilmente sotto choc.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per la donna non c’era ormai più nulla da fare. Il suo corpo, reso irriconoscibile dal violento impatto, è stato sottoposto a rilievi per l'identificazione da parte di Carabinieri, Polizia Locale, Capitaneria di Porto e Polizia di Stato, tutti intervenuti sul posto.

Lavori abusivi: l'intervento del sindaco

Particolarmente gravi le parole del sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, che ha dichiarato: “Si tratta di lavori abusivi, non autorizzati in alcun modo”. Le autorità stanno indagando per accertare chi abbia disposto l’intervento del mezzo pesante senza il necessario nulla osta. Il primo cittadino ha confermato che sono in corso audizioni con i funzionari comunali, per verificare eventuali responsabilità amministrative.

Il Comune ha inoltre espresso cordoglio alla famiglia della vittima, promettendo massima collaborazione con gli inquirenti per fare piena luce sull’accaduto.

Un dramma che apre interrogativi

L’incidente pone inquietanti interrogativi sulla sicurezza delle spiagge pubbliche, sulle procedure di autorizzazione per i lavori pre-stagionali e sulla presenza di mezzi pesanti in aree frequentate da bagnanti. Le indagini sono in corso, e il mezzo è stato sequestrato per i rilievi tecnici del caso.

La comunità locale è sotto choc per un episodio che poteva – e doveva – essere evitato.