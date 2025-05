Strage familiare a Gaza: attacco aereo uccide nove figli di una dottoressa. L’Idf: “Colpiti oltre 100 obiettivi”

– Ancora una tragedia sconvolge la Striscia di Gaza. Un attacco aereo israeliano ha colpito l’abitazione della dottoressa, provocando la morte di. Il maggiore di loro aveva appena. A riferirlo è l’, come riportato dalla BBC.

Secondo la ricostruzione, l’unico figlio sopravvissuto è stato operato d’urgenza da Graeme Groom, chirurgo britannico in servizio presso l’ospedale. Il padre, Hamdi al-Najjar, è rimasto ferito ma è sopravvissuto. Pochi minuti prima dell’attacco, l’uomo era tornato a casa dopo aver accompagnato la moglie al lavoro. La casa è stata colpita subito dopo il suo rientro.

Un video condiviso da Muneer Alboursh, direttore del ministero della Salute di Gaza (controllato da Hamas), mostra i corpi ustionati dei bambini estratti dalle macerie. La BBC ha verificato l’autenticità del filmato, girato nella zona colpita di Khan Younis venerdì.

Le cifre del conflitto

Secondo gli ultimi dati forniti dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, gestito da Hamas, almeno 53.901 persone sono state uccise e oltre 122.500 ferite dal 7 ottobre 2023, giorno di inizio dell’offensiva israeliana. Solo nelle ultime 24 ore, sono 79 i corpi arrivati negli ospedali di Gaza.

L’esercito israeliano (IDF) ha riferito di aver colpito oltre 100 obiettivi nella Striscia nelle ultime 24 ore, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli sugli attacchi specifici.

Yemen: raid aereo uccide cinque membri di Al-Qaeda

Nel frattempo, in un'altra area di crisi del Medio Oriente, cinque membri di Al-Qaeda sono stati uccisi in un attacco aereo nel sud dello Yemen. Fonti della sicurezza yemenita attribuiscono l’azione agli Stati Uniti, impegnati in operazioni di controterrorismo nella regione. I raid si sono verificati in una zona dove da anni operano cellule jihadiste.

Una guerra che colpisce soprattutto i civili

La strage della famiglia al-Najjar si aggiunge a un lungo elenco di civili uccisi in un conflitto che continua a mietere vittime innocenti. L’intensificarsi degli attacchi e la drammatica conta dei morti accrescono la pressione internazionale su entrambe le parti in causa, mentre le condizioni umanitarie a Gaza restano estremamente critiche.