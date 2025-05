Nuovo attacco con coltello in Germania: almeno otto feriti gravi alla stazione di Amburgo

AMBURGO – Nuovo episodio di violenza in Germania: un attacco con coltello si è verificato nel tardo pomeriggio presso la stazione ferroviaria centrale di Amburgo. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, almeno otto persone sarebbero rimaste ferite in modo grave.

L’aggressione ha scatenato momenti di panico tra i viaggiatori presenti nella struttura. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente e hanno confermato su X (ex Twitter) di essere ancora in azione sul posto per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini.

Una donna è stata fermata dalla polizia, che al momento non ha fornito dettagli sull’identità dell’aggressore né sui possibili moventi dell’attacco. Le autorità non escludono alcuna pista, compresa quella di un gesto isolato o a sfondo terroristico.

Le autorità hanno promesso aggiornamenti nelle prossime ore.