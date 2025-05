Nuove perquisizioni nelle indagini sul delitto di Garlasco: nel mirino Andrea Sempio

PAVIA - Una nuova svolta nelle indagini sull', avvenuto il 13 agosto 2007 a. Questa mattina, ihanno avviato una serie di, presso l’abitazione di, indagato per il delitto. L’operazione, che ha coinvolto anche i genitori di Sempio e due amici del ragazzo, ha l'obiettivo di raccogliere, in particolare attraverso l’analisi dipresenti nelle abitazioni per verificare eventuali prove relative all’omicidio.

La perquisizione rientra in una serie di accertamenti mirati a fare luce sull’omicidio di Chiara Poggi, giovane 26enne trovata senza vita nella sua casa a Garlasco, un caso che ha suscitato grande attenzione mediatica e investigativa nel corso degli anni.

Alla ricerca dell'arma del delitto

Contestualmente, i Carabinieri stanno setacciando un’area campestre a Tromello, un piccolo comune limitrofo a Garlasco, alla ricerca della possibile arma del delitto. L'area è stata identificata come un possibile nascondiglio dove potrebbe essere stata gettata l'arma utilizzata per l'omicidio.

Le perquisizioni, disposte dalla Procura di Pavia, segnano un passo significativo nelle indagini, che continuano a concentrarsi sulla figura di Andrea Sempio, il cui coinvolgimento nel caso resta al centro delle indagini.

L'omicidio di Chiara Poggi ha rappresentato uno dei casi più complessi e discussi della cronaca nera italiana, e il nuovo sviluppo potrebbe finalmente portare a un chiarimento definitivo sulla vicenda, dopo anni di incertezze e interrogativi.