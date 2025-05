Maxi confisca nel nord barese: sequestrate ville, auto e conti a esponente di spicco della criminalità

– È in corso dalle prime ore di oggi un’importante operazione dei, che stanno eseguendo unemesso dal, su richiesta della

Il provvedimento colpisce il patrimonio riconducibile a un elemento di spicco della criminalità organizzata, attivo nel nord barese, già al centro di indagini e procedimenti giudiziari.

Il valore dei beni confiscati è ingente e comprende due ville di pregio, autovetture e numerose disponibilità bancarie e finanziarie, sottratte alla disponibilità degli eredi del soggetto colpito. Il sequestro rappresenta un duro colpo per le economie criminali del territorio, aggredite attraverso strumenti di prevenzione patrimoniale mirati a disarticolare il potere economico delle organizzazioni mafiose.

Le attività, tuttora in corso, rientrano in un più ampio piano di contrasto alla criminalità organizzata della DDA barese, che da anni lavora per colpire i patrimoni illecitamente accumulati da soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

Ulteriori dettagli sull'operazione verranno resi noti nelle prossime ore attraverso i canali ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Procura.