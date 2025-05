La Juventus batte il Venezia 2-3 e vola in Champions: i lagunari retrocedono in Serie B

Juventus Fb

VENEZIA – Missione compiuta per la Juventus, che espugna lo stadio Pier Luigi Penzo con un combattuto 2-3 ai danni del Venezia e conquista la qualificazione alla prossima Champions League. Un successo fondamentale per i bianconeri, che centrano l’obiettivo stagionale nell'ultima giornata di Campionato. Serata amarissima, invece, per i padroni di casa: con questa sconfitta il Venezia è aritmeticamente retrocesso in Serie B.

La gara si è accesa fin dai primi minuti, con la Juve che ha trovato il vantaggio grazie a una zampata di Fila, abile a sfruttare una respinta corta della difesa lagunare. Il Venezia ha reagito con orgoglio, trovando il momentaneo pareggio con Yildiz, ma la qualità degli uomini di Allegri ha fatto la differenza: Kolo Muani ha riportato avanti i bianconeri con una conclusione potente e precisa.

Nella ripresa, il Venezia ha tentato il tutto per tutto e ha accorciato nuovamente le distanze con un colpo di testa vincente di Haps. Ma nel finale, un fallo in area ha concesso un calcio di rigore alla Juventus: dal dischetto, Locatelli non ha sbagliato, chiudendo definitivamente i conti e regalando ai suoi l’aritmetica certezza della qualificazione europea.

Per il Venezia, invece, non c’è più speranza: la retrocessione in Serie B è ora ufficiale, al termine di una stagione difficile e segnata da troppi alti e bassi. Delusione tra i tifosi lagunari, che speravano in un finale diverso, ma il campo ha emesso il suo verdetto.

Per la Juventus si apre ora un nuovo capitolo, con l’Europa che conta all’orizzonte e la speranza di tornare protagonista anche fuori dai confini nazionali.