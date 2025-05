Femminicidio di Martina Carbonaro, oggi l’udienza di convalida per Alessio Tucci: “L’ha uccisa come un cane”

– Si tiene oggi, nel carcere di, l’udienza di convalida del fermo per, il 19enne che ha confessato l’omicidio della sua ex fidanzata, la 14enne uccisa a colpi di pietra lo scorso. Il giovane è accusato di

Intanto la Procura di Napoli Nord ha fissato per il 3 giugno il conferimento dell’incarico al perito che dovrà eseguire l’autopsia sul corpo della ragazza, il cui cadavere è stato ritrovato in un edificio abbandonato nei pressi dell’ex stadio comunale.

Il dolore e la rabbia dei genitori di Martina si sono riversati in dichiarazioni strazianti. Marcello Carbonaro, il padre della ragazza, ha parlato ai giornalisti mentre portava dei fiori nel luogo del delitto:

“Avevo in macchina l’assassino di mia figlia e non lo sapevo. Ha fatto le vacanze con noi al mare, dormiva a casa nostra. Poi l’ha uccisa come un cane”.