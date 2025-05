Civitavecchia, uomo si presenta dai carabinieri: “Ho ucciso la mia compagna”

CIVITAVECCHIA – Si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri intorno alle 14 di oggi, un uomo venezuelano di 54 anni, confessando di aver ucciso la propria compagna convivente.

L’omicidio è avvenuto in un palazzo di Civitavecchia, in provincia di Roma. I militari, giunti sul posto insieme al personale del 118, hanno trovato la donna priva di vita nell’androne dell’edificio. Il corpo presentava diverse ferite da arma da taglio all’altezza dell’addome.

Sono in corso i rilievi tecnici e le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire il movente del femminicidio. L’uomo è ora in stato di fermo presso la caserma.