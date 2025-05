Champions League, Inter sotto 2-0 all’intervallo contro il PSG: gol di Hakimi e Doué

MONACO DI BAVIERA – Si mette in salita la serata europea dell’, sottodopo i primi 45 minuti nella sfida contro il, in campo neutro all’di Monaco di Baviera. I francesi dipartono forte e colpiscono due volte nel giro di venti minuti, mettendo in seria difficoltà la squadra di

Il primo gol arriva con Achraf Hakimi, ex nerazzurro, che finalizza da pochi passi con la porta spalancata e, in segno di rispetto, non esulta e chiede scusa ai tifosi interisti. Poco dopo è il giovane Doué a firmare il raddoppio: il suo tiro, complice una deviazione sfortunata di Dimarco, beffa Sommer per il 2-0.

La reazione dell’Inter è timida e disordinata. Le uniche occasioni degne di nota arrivano da calcio piazzato, con Acerbi e Thuram che cercano la via del gol di testa sugli sviluppi di corner, ma senza successo.

Serve un secondo tempo di ben altro spessore per i nerazzurri se vogliono riaprire il match e restare in corsa nella competizione.