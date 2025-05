Brumotti torna a denunciare lo spaccio nei boschi: a Origgio recuperati 2 chili di marijuana

ORIGGIO – Nuova missione ad alto rischio per, inviato di Striscia la Notizia, che questa sera (Canale 5, ore 20.35) torna a puntare i riflettori sul traffico di stupefacenti in Italia. Dopo numerose segnalazioni ricevute dai residenti, Brumotti si è recato a, comune a pochi chilometri da Varese, per documentare un’attività di spaccio quotidiana all’interno di un bosco.

Durante il servizio, l’inviato – da anni impegnato nella lotta contro il degrado e la criminalità – ha scoperto un vero e proprio campo base dello spaccio, prontamente abbandonato dagli spacciatori all’arrivo della troupe. All’interno dell’area, nascosti tra la vegetazione, sono stati recuperati:

2 chili di marijuana

materiale per il confezionamento

un lungo coltello

una piastra per capelli (utilizzata per sigillare le bustine di droga)

e un telefono cellulare, probabilmente contenente i contatti dei clienti abituali.

Le immagini girate da Brumotti e dalla sua squadra mostrano ancora una volta l’estensione e l’organizzazione dello spaccio nei boschi del Nord Italia, con insediamenti improvvisati ma ben strutturati, che sfruttano la copertura naturale e la scarsa sorveglianza delle aree verdi.

Appuntamento su Canale 5

Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la Notizia alle 20.35 su Canale 5. Un’inchiesta che promette di sollevare, ancora una volta, il dibattito sulla sicurezza dei territori e sull’urgenza di interventi strutturati contro lo spaccio nei boschi, a tutela delle comunità locali sempre più esasperate.