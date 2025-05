Assalto armato a un portavalori sulla SP231 tra Bitonto e Terlizzi: furgone crivellato, mezzi incendiati per coprire la fuga

Un violento assalto armato ha scosso questa mattina l’area tra, in provincia di Bari. Intorno alle, un commando composto da diversi uomini armati ha preso di mira unin transito sulla, aprendo il fuoco cone costringendo lead arrestare la marcia del mezzo blindato.

L'attacco è avvenuto con modalità militari: per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine e guadagnarsi la fuga, i rapinatori hanno dato alle fiamme alcuni veicoli, probabilmente rubati, utilizzati per bloccare gli accessi alla zona. Una tecnica ormai tristemente collaudata in episodi simili avvenuti negli ultimi anni nel Barese.

Le guardie giurate, miracolosamente illese nonostante l’intenso fuoco, sono state soccorse da equipaggi del 118 e trasferite in ospedale per controlli. Non si registrano feriti gravi, ma lo shock psicologico è stato forte. La SP231 è rimasta bloccata per ore, con lunghe code formatesi in entrambi i sensi di marcia.

Al momento non è ancora chiaro se l’assalto abbia avuto esito positivo per i rapinatori. Le forze dell’ordine, giunte rapidamente sul posto, hanno avviato le indagini, con i Carabinieri impegnati nei rilievi scientifici e nell’acquisizione delle immagini di videosorveglianza. Si cercano testimoni che possano aver assistito alla scena o notato movimenti sospetti nei momenti precedenti all’attacco.

L’episodio rappresenta l’ennesima escalation di criminalità violenta nella provincia di Bari, dove la presenza di bande armate, capaci di mettere in atto veri e propri piani paramilitari, continua a destare forte allarme. Le modalità dell'assalto — armi da guerra, incendi, e un’azione fulminea — ricordano altri attacchi simili avvenuti negli anni scorsi lungo le principali arterie stradali del territorio.

Le indagini sono in corso. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.