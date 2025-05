3bmeteo.com: "Alta pressione ancora latitante, settimana segnata da rovesci e temporali, localmente anche forti"

– Una nuova settimana all'insegna dell'instabilità atmosferica per l'Italia, con una persistenza di maltempo che interesserà soprattutto il Centro-Sud del Paese. Secondo le previsioni di Manuel Mazzoleni di, l'alta pressione sembra ancora lontana, lasciando spazio a un flusso di correnti instabili e depressionarie.

Instabilità diffusa nelle prossime 48 ore

"Un'area di bassa pressione tra la Francia e la Spagna e l'arrivo di un vortice in transito sul Sud Italia continueranno a determinare condizioni di tempo instabile" – ha spiegato Mazzoleni. Già a partire dalla seconda parte della giornata di oggi, i rovesci e i temporali si concentreranno sulle Alpi, ma in particolare sull'Appennino, con sconfinamenti che interesseranno anche le pianure vicine, le coste del medio Adriatico e dello Ionio, e le aree pedemontane e le alte pianure. La situazione si ripeterà anche domani, con temporali ancora più numerosi al Centro-Sud e nel Nord-Ovest, particolarmente durante le ore diurne.

In arrivo un vortice depressionario al Sud

A partire da mercoledì, un nuovo vortice depressionario si avvicinerà alle Isole Maggiori, alimentando un'ondata di maltempo che si concentrerà soprattutto sulle regioni del Sud. Giovedì, le precipitazioni interesseranno ampie zone del Centro-Sud, con fenomeni localmente intensi su Sardegna, Sicilia e Calabria. Venerdì il maltempo si estenderà anche a Campania, Basilicata e medio-basso Adriatico. "La traiettoria del vortice rimane ancora incerta, e quindi la situazione andrà monitorata nei prossimi giorni" – ha aggiunto Mazzoleni.

Anche al Centro-Nord, nonostante il predominio di cieli parzialmente soleggiati, non mancheranno rovesci o temporali, soprattutto nelle zone interne, vicino ai rilievi montuosi, ma anche sulla Val Padana e sull'alto Adriatico.

Miglioramento a partire dal weekend?

Sebbene non vi sia certezza assoluta, Mazzoleni ha dichiarato che un miglioramento potrebbe arrivare a partire dal weekend. "Il vortice depressionario dovrebbe gradualmente spostarsi verso sud, con una progressiva attenuazione dei fenomeni intensi e una fase di miglioramento. Lunedì prossimo, ci aspettiamo condizioni generalmente più asciutte, anche se al Centro-Nord non mancheranno ampie schiarite, con ancora qualche temporale diurno sui monti." Le temperature, in particolare al Sud, rimarranno più basse del normale durante il periodo di maltempo, mentre al Centro-Nord si registreranno valori in linea con le medie stagionali, con punte di 25-26°C previste giovedì.