3B Meteo: “Da domenica cambia tutto. Tornano piogge, temporali e calano le temperature”

Dopo un assaggio d’estate con temperature fino a 30°C,. A lanciare l’allerta sono gli esperti di, che annunciano l’arrivo di, destinata a durare per buona parte della prossima settimana.

“Fino a sabato – spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo – saremo sotto l’influenza di un anticiclone subtropicale, che garantirà condizioni stabili e soleggiate su gran parte del Paese, con temperature elevate soprattutto nelle aree interne, dove si potranno toccare punte di 28-30°C. Tuttavia, al Nord già si faranno sentire i primi segnali di cambiamento, con aumento della nuvolosità e piovaschi sparsi sulle Alpi occidentali”.

Da domenica il peggioramento: tornano i temporali

La svolta è attesa da domenica 5 maggio, quando l’anticiclone comincerà a cedere rapidamente. “Rovesci e temporali anche intensi faranno il loro ritorno a partire dalle Alpi, estendendosi in modo irregolare anche alla Pianura Padana – continua Ferrara – mentre la Sardegna sarà raggiunta da precipitazioni sparse. In serata le piogge approcceranno anche il Centro Italia, pur con minore intensità. Il Sud resterà ancora in attesa”.

Questo cambiamento segnerà l’inizio di una fase instabile e duratura, che caratterizzerà il clima per gran parte della prossima settimana. “Non mancheranno momenti asciutti e soleggiati, ma si inseriranno in un contesto dinamico e spesso perturbato, con rischio di forti temporali su tutto il territorio nazionale, inclusi anche i settori meridionali”, precisano da 3bmeteo.

Crollo termico: oltre 10°C in meno al Nord

Con l’arrivo dell’instabilità, ci sarà anche un deciso calo delle temperature. “La prima a risentirne sarà l’Italia settentrionale – sottolinea Ferrara – dove aria più fresca dal Nord Europa farà crollare i valori termici anche di oltre 10°C, riportandoli sotto la media stagionale. Il calo si estenderà poi al Centro e al Sud, mettendo fine al precoce anticipo d’estate che ha caratterizzato questi giorni”.

In sintesi, dopo giorni di sole e caldo anomalo, l’Italia dovrà nuovamente fare i conti con piogge, temporali e fresco. Il consiglio è di tenere a portata di mano l’ombrello e prepararsi a una settimana all’insegna della variabilità.