ATP 500 Halle: Cobolli si arrende a Zverev nei quarti. In semifinale anche Medvedev, Bublik e Khachanov

Flavio Cobolli si ferma ai quarti di finale del torneo ATP 500 sull’erba di Halle, in Germania. L’azzurro è stato sconfitto in due set dal padrone di casa Alexander Zverev, che si è imposto con il punteggio di 6-4 7-6 in un’ora e 40 minuti di gioco.Nel primo set, Zverev ha fatto valere la potenza e la precisione del suo servizio, concedendo pochissime occasioni a Cobolli e strappando il parziale con un break decisivo. L’italiano ha provato a reagire nel secondo set, mantenendo alta la concentrazione e portando la sfida al tie-break. Tuttavia, Zverev ha alzato il ritmo nei momenti cruciali, sfruttando il rovescio e i colpi rapidi da fondo campo per chiudere il match.Il numero 4 del mondo vola così in semifinale, dove affronterà il russo Daniil Medvedev. Quest’ultimo ha superato con autorità l’americano Alex Michelsen con il punteggio di 6-4 6-3, confermando la sua solidità anche sull’erba.Nella parte bassa del tabellone, il kazako Alexander Bublik ha avuto la meglio sul ceco Tomas Machac per 7-6 6-3, mentre il russo Karen Khachanov ha dominato l’argentino Tomas Martin Etcheverry con un netto 6-3 6-2.Le semifinali di Halle si preannunciano combattute e di altissimo livello: Zverev-Medvedev sarà il big match tra due protagonisti del circuito, mentre Bublik e Khachanov si contenderanno l’altro posto in finale in una sfida tra due giocatori esplosivi e imprevedibili.