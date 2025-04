Vittorio Sgarbi ricoverato per depressione, la figlia Evelina lancia l’allarme: "La situazione è veramente drammatica"

ROMA – Preoccupazione per le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato da giorni all'ospedale Gemelli di Roma a causa di una grave depressione. La figlia Evelina, 25 anni, è riuscita a incontrarlo e ha descritto una situazione allarmante.

Un quadro drammatico

Contattata da Il Graffio, Evelina ha dichiarato: "La situazione è veramente drammatica. Molto peggio di quanto avevo letto e mi aspettassi. Ho trovato una desolazione, una solitudine profonda che non riuscivo ad attribuire a mio padre. Dimagrito in modo quasi irrecuperabile, terribilmente invecchiato, muto. Sembrava avesse cento anni. Mi sono domandata: come può un uomo come lui, pieno di energia, di voglia di vivere, provocatore, entusiasta della vita e del mondo, essere ridotto così?".

L'incontro dopo mesi di silenzio

Evelina non vedeva il padre dallo scorso settembre, quando già mostrava i primi segni di un cambiamento: "Era già molto dimagrito, ma parlava e mangiava ancora autonomamente". Nei mesi successivi la situazione è peggiorata. A dicembre la giovane ha provato più volte a contattarlo senza ottenere risposta: "Normalmente, dopo qualche tentativo, mi rispondeva o richiamava. Preoccupata, ho cercato di contattare il suo entourage, ma sono riuscita a parlare solo con sua sorella Elisabetta, che mi ha consigliato di insistere".

L’unico a risponderle, dopo vari tentativi, è stato l’autista di Sgarbi, ma riuscire a vederlo è stato difficile. Nei giorni scorsi, Evelina ha deciso di recarsi direttamente in ospedale: "Come si è potuto arrivare a tutto questo? Isolato, quasi in stato catatonico, lui, Vittorio Sgarbi, amato o odiato, sempre così attivo, presente ed efficace nella vita pubblica e sociale".

L’appello della figlia

Evelina è convinta che il padre abbia bisogno di un supporto specialistico: "Credo che sia necessario farlo seguire in una struttura specializzata in psichiatria. Senza un intervento decisivo non può guarire e, da figlia, fatico ad accettarlo".

Le condizioni di Sgarbi restano gravi e il futuro è incerto. La sua famiglia spera in un miglioramento, ma il percorso di recupero si preannuncia lungo e complesso.