Striscia la Notizia smaschera Affari Tuoi: il gioco dei pacchi è davvero casuale?

COLOGNO MONZESE - Striscia la Notizia torna all’attacco di, il popolare programma serale di Rai 1 condotto da. Dopo aver analizzato il meccanismo del gioco, il tg satirico dicontinua a raccogliere opinioni del pubblico e pareri di esperti, evidenziando presunte anomalie che metterebbero in discussione la trasparenza della trasmissione.

Dubbi e sospetti sul gioco dei pacchi

Le dichiarazioni raccolte dalla gente parlano chiaro:

«Non esiste il caso, è tutto programmato»

«Non è fortuna se c’è un budget da rispettare»

«I pacchi rossi ci sono sempre. Chissà com’è…»

Secondo Striscia, nel gioco non sarebbe tutto affidato al caso. Il programma, infatti, deve rispettare un budget di vincite, e questo influenzerebbe la distribuzione dei premi. Il tg satirico ha rivelato che gli autori acquisirebbero informazioni strategiche durante i colloqui con i concorrenti – come i loro numeri fortunati – per calibrare l’andamento del gioco e far arrivare i pacchi più ricchi fino alla fine della puntata.

L’analisi degli esperti

Striscia ha anche sottoposto il meccanismo di Affari Tuoi all’analisi di professori universitari esperti di economia, matematica e statistica, che avrebbero confermato i sospetti. Secondo i loro studi, il gioco non sarebbe interamente basato sull’aleatorietà, come invece dovrebbe essere.

La voce della gente: un appello a De Martino

Nel servizio in onda questa sera, l’inviata Rajae Bezzaz ha raccolto i pareri dei cittadini in un mercato di Milano. Molti confermano il loro scetticismo:

«È tutto pilotato, i pacchi rossi arrivano sempre fino alla fine per tenere incollato il pubblico»

«Anche io lo guardo, ma solo per Stefano De Martino»

Proprio una spettatrice ha colto l’occasione per lanciare un appello diretto al conduttore:

«Stefano, devi essere onesto sul gioco dei pacchi. Ci metti la faccia».

Il servizio completo in onda stasera

L’inchiesta di Striscia la Notizia andrà in onda questa sera a Striscina la Notizina, la versione ridotta del tg satirico in programma alle 20:30 su Canale 5, prima della sfida di Coppa Italia Milan-Inter.