Striscia la Notizia indaga su Affari Tuoi: parla un'aspirante concorrente

“Mi hanno chiesto le date di nascita dei miei figli: sono i miei numeri del cuore”

Roma, 29 aprile 2025 – Questa sera torna sotto i riflettori di Striscia la Notizia il popolare game show di Rai 1 Affari Tuoi. Il tg satirico di Canale 5, con un nuovo servizio firmato da Jimmy Ghione, raccoglie la testimonianza di una donna che nel 2023 ha partecipato ai provini per tentare di entrare in trasmissione, ma che solleva dubbi e perplessità sulle modalità di selezione.

«Durante il provino mi hanno chiesto le date di nascita dei miei figli e di mio marito – racconta la segnalatrice –. Per me quei numeri hanno un valore affettivo profondo: sono i miei numeri del cuore, quelli su cui avrei sicuramente puntato nel gioco. Ma sono anche dati personali, e non capisco perché dovessero saperli in anticipo».

L'aspirante concorrente racconta di aver compilato un modulo già ricco di informazioni personali e poi di aver sostenuto un colloquio in cui le venivano fatte domande anche sulle sue intenzioni nel caso di una vincita. «Mi hanno chiesto che cosa avrei fatto con i soldi – spiega – e io ho risposto sinceramente che avrei finito di pagare il mutuo. Tutto normale, finché non ho cominciato a farmi domande».

“Devi piacere al regista”

La donna, che si era candidata per rappresentare la regione Umbria, racconta anche un dettaglio curioso sul processo di selezione: «Alla fine del provino ho chiesto quando mi avrebbero fatto sapere qualcosa e mi hanno risposto: “Adesso non lo so. Devi essere piaciuta al regista”. Ma perché? **È un gioco! Non è uno show dove si recita o si canta. Non capisco cosa centri ‘piacere al regista’ se si tratta solo di aprire dei pacchi…»».

La donna, alla fine, non è stata scelta. E avanza un sospetto: «Forse non mi hanno presa perché ho iniziato a fare troppe domande, forse hanno percepito un cambio d’umore nel mio atteggiamento. Ma resta l’amaro in bocca per un’esperienza che mi aspettavo fosse diversa».

Il servizio integrale andrà in onda questa sera su Striscia la Notizia, alle 20:35 su Canale 5, e potrebbe riaccendere la discussione sull'opacità e sulla reale imparzialità nei meccanismi di selezione del celebre programma condotto da Amadeus.