Striscia la Notizia e Codacons all'attacco su "Affari Tuoi": "Pretendiamo chiarezza sulla casualità del gioco"

MILANO - Continua l'attenzione di "Striscia la Notizia" sulle dinamiche del popolare programma di Rai1 "Affari Tuoi". Dopo l'inchiesta del tg satirico che ha sollevato dubbi sulla reale "aleatorietà" del gioco dei pacchi, il Codacons ha presentato a marzo un esposto ad Agcom, Antitrust e Procura della Repubblica di Roma, parlando di una "dubbia condotta" del format.

Questa sera, a "Striscia la Notizia" (Canale 5, ore 20.35), Jimmy Ghione torna ad affrontare la questione, intervistando l'avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons per fare il punto sulle iniziative dell'associazione a tutela dei telespettatori.

«Abbiamo ritenuto doveroso, nell’ottica della massima trasparenza verso i cittadini, che queste autorità verifichino che non ci siano questioni da rilevare. Auspichiamo che i chiarimenti arrivino il prima possibile», ha dichiarato l'avvocato Rienzi, aggiungendo: «Ricordiamo che stiamo parlando di una trasmissione che va in onda su una rete pubblica ed è fondamentale che venga fatta chiarezza, sempre nell'ottica della massima trasparenza verso i cittadini».

Rienzi ha inoltre rivelato ai microfoni di "Striscia" che il Codacons continua a ricevere numerose segnalazioni su "Affari Tuoi" tramite email e social network, mantenendo alta l'attenzione sul programma. «Quello che ci chiedono è che si garantisca la trasparenza nell’applicazione delle regole del gioco che deve essere basato esclusivamente sulla casualità», ha concluso il legale.

Nel frattempo, "Striscia la Notizia" sottolinea come molti telespettatori abbiano segnalato la puntata di "Affari Tuoi" andata in onda ieri sera. Già alle 21.20, infatti, erano rimasti in gioco solamente 5 pacchi rossi contenenti premi altissimi, tra cui, "guarda caso", due associati ai numeri fortunati della concorrente. Proprio in quei pacchi si nascondevano i premi più elevati: 300.000 euro nel pacco numero 13 (raccomandato da una persona cara) e 200.000 euro nel numero 8 (numero fortunato per il marito), rimasto in gioco fino alla fine. Un elemento che, secondo il tg satirico, contrasta con le dichiarazioni iniziali della concorrente, che aveva affermato di non essere legata a numeri particolari, suscitando il commento ironico del conduttore Stefano De Martino.

Il servizio completo con l'intervista all'avvocato Rienzi andrà in onda questa sera a "Striscia la Notizia" su Canale 5 alle ore 20.35.