Striscia la Notizia: Brumotti mette in fuga un pusher e recupera droga a Pontirolo Nuovo (Bergamo)

Prosegue senza sosta l’impegno di Vittorio Brumotti nella sua battaglia contro lo spaccio di droga. Questa sera, nel corso della puntata di Striscia la Notizia (in onda su Canale 5 alle ore 20:35), l’inviato sarà protagonista di un nuovo blitz a Pontirolo Nuovo, in provincia di Bergamo, dove ha documentato e interrotto un’attività di spaccio in pieno giorno.

Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da cittadini esasperati, Brumotti si è recato nella zona segnalata e, con l’aiuto delle sue telecamere e di un drone, ha immortalato il modus operandi di uno spacciatore: sbucando da un boschetto, l’uomo vendeva droga direttamente agli automobilisti di passaggio, in maniera rapida e spregiudicata.

Ma il colpo di scena arriva quando Brumotti decide di intervenire: si fa avanti e mette in fuga il pusher, che abbandona il campo precipitosamente. L’inviato, seguendo le tracce, riesce a localizzare il campo base dello spacciatore, dove trova e recupera una notevole quantità di cocaina e un grosso coltello, lasciati sul posto nella fuga.

Il servizio integrale con le immagini esclusive del blitz andrà in onda questa sera su Striscia la Notizia. Un altro duro colpo messo a segno da Brumotti nella sua azione di denuncia contro lo spaccio che affligge numerose zone del Paese.

Ancora una volta, il biker-giornalista conferma il suo ruolo di sentinella delle periferie italiane, portando alla luce realtà spesso dimenticate, con coraggio e determinazione.