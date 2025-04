Spagna e Portogallo, blackout colossale paralizza la Penisola Iberica: corrente quasi del tutto ripristinata

– Dopo quasi, lasta finalmente tornando alla normalità in, colpiti da unche ha messo in ginocchio infrastrutture, trasporti e servizi essenziali su tutta la Penisola Iberica.

Secondo quanto comunicato poco dopo la mezzanotte da REE, l’operatore di rete spagnolo, era stato ripristinato il 61,35% della fornitura elettrica nella Spagna continentale. Nelle ore successive, la situazione è progressivamente migliorata.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, intervenuto sui social e poi al Consiglio per la sicurezza nazionale (convocato eccezionalmente con la presenza del re Felipe VI), ha annunciato che il 99,95% della domanda elettrica è stata ristabilita, insieme al 100% delle sottostazioni della rete di trasmissione.

“Dopo una notte intensa, la corrente è tornata quasi ovunque. Grazie a tutti i cittadini per essere stati ancora una volta un esempio di responsabilità e spirito civico”, ha scritto Sánchez su X (ex Twitter).

Cause ancora da chiarire: non si esclude l’ipotesi di un attacco informatico

Restano misteriose le cause del blackout, definito dagli esperti come “gigantesco e anomalo”. Il premier Sánchez ha sottolineato che “nessuna ipotesi è esclusa”, compresa quella di un attacco hacker.

Tuttavia, secondo l’operatore portoghese REN, all’origine del blackout ci sarebbe un raro fenomeno naturale noto come “vibrazione atmosferica indotta”, potenzialmente scatenato dalle variazioni estreme di temperatura registrate in diverse aree della Spagna.

Le conseguenze: metro evacuate, semafori in tilt e caos nelle città

Le conseguenze del blackout sono state immediate e devastanti: a Madrid e in altre grandi città la metropolitana è stata evacuata, i semafori sono andati in tilt, e migliaia di cittadini sono rimasti bloccati negli ascensori, senza contare i disagi negli ospedali, nei trasporti ferroviari e nei servizi digitali.

La situazione ha richiesto l’intervento straordinario delle forze dell’ordine e della protezione civile, mentre le autorità locali hanno invitato la popolazione alla calma e a limitare gli spostamenti non necessari.

Un evento storico per l’Europa occidentale

Quello appena trascorso potrebbe diventare uno degli eventi energetici più gravi degli ultimi decenni per l’Europa occidentale. Le autorità iberiche, insieme agli organismi europei per la sicurezza energetica e informatica, stanno lavorando per accertare con precisione le cause del blackout e prevenire simili crisi in futuro.