Roma, Mattarella ricoverato per pacemaker

ROMA - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato ieri sera presso il reparto di cardiologia dell'ospedale Santo Spirito di Roma per l'impianto di un pacemaker. Lo rendono noto fonti mediche che rassicurano sulle sue buone condizioni e che l'intervento era programmato da tempo. Nella giornata di martedì 15 aprile, come confermato dal Quirinale, il Capo dello Stato aveva lavorato regolarmente firmando la Proposta di Legge "Morandi" e ricevendo il presidente del Montenegro. Auguri per una pronta ripresa sono stati espressi all'83enne Sergio Mattarella dalle altre cariche istituzionali della Repubblica e da tutte le forze politiche.