Roma, “Dinosaurs Live”: un viaggio nel Giurassico

ROMA – Un emozionante, sorprendente viaggio nel Giurassico, per conoscere la storia del pianeta attraverso le creature che lo abitarono 65 milioni di anni fa.Questo, ma tantissimo altro, è “Dinosaurs Live” (Jurassic Tour Exhibition), per la prima volta in Italia (a Roma, doveva chiudere il 30 marzo, ma è stato prorogato sino al 4 maggio, all’EUR, via Oceano Atlantico, 271).La mostra, itinerante, sinora è stata proposta in Germania, Francia, Gran Bretagna, Norvegia, Polonia, Romania, Grecia, prossima tappa: la Spagna.Ma cosa troveranno i bambini, e non solo loro (lo spettacolo è proposto alle famiglie)? Gruppi di ricostruzioni animatroniche, a grandezza naturale, danno vita a questi mitici animali imitandone la vita quotidiana, l’indole, le abitudini, portando per mano grandi e piccoli in un mondo magico.Ovviamente, l’uso delle nuove tecnologie (con l’aiuto di pannelli esplicativi e proiezioni in 3D) consente ogni tipo di animazione e di movimento, rimandando un livello realistico di grande impatto.Sono stati infatti ricostruiti i contesti naturali in cui essi vissero, tenendo conto degli ultimi livelli di conoscenza in termini scientifici.Le specie di dinosauri (Triceratopi, Tirannosauro Rex, Spinosauri, Amargosauri, Iguanadonti, Bracchiosauri, Diplodocus, etc.) si muovono e addirittura respirano.Occorre comunque mettere l’accento anche sull’aspetto pedagogico del viaggio, che può intrigare un pubblico di ogni età tenuto conto di un livello di realismo per cui sembrerà non solo di vivere milioni di anni fa ma anche di interagire e quasi toccare quei mitici giganti poi misteriosamente spariti.Un tempo in cui loro e noi abbiamo convissuto. E qui c’è anche un messaggio universale oltre che di coesistenza pacifica, anche di rispetto della natura, la flora e la fauna.