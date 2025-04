Posticipato il concerto del PalaJova in segno di lutto per Papa Francesco: Jovanotti si esibirà a Roma il 27 aprile

– La società organizzatrice del tourha comunicato che il concerto di, inizialmente previsto peral, è, in segno di rispetto per le esequie di, che si terranno proprio nella mattinata del 26.

La decisione è stata presa "in segno di rispetto per le esequie del Santo Padre", come si legge in una nota ufficiale. I biglietti acquistati per il 26 aprile restano validi per la nuova data. Per chi fosse impossibilitato a partecipare, sarà possibile richiedere il rimborso a partire dalle ore 10 di mercoledì 23 aprile fino alle 18 di giovedì 24 aprile, tramite i portali Ticketone e Ticketmaster. Coloro che hanno acquistato i biglietti presso un punto vendita dovranno invece rivolgersi allo stesso punto per ottenere il rimborso.

Intanto, Jovanotti ha confermato tutte le altre date romane del tour, inclusa quella di martedì 22 aprile, con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram:

"Suoneremo a Roma a partire da stasera. Moltissimi hanno programmato da tempo di partecipare a questi concerti, arrivando da lontano. Suoneremo con tutto il nostro slancio e la nostra passione di sempre e più di sempre. Volevamo bene a Francesco e soprattutto lui ne voleva a noi, a tutti i 9 miliardi di abitanti del mondo. La sua presenza è stata un dono per tutti. Dedicheremo i nostri spettacoli a una delle parole che ha pronunciato più spesso: gioia."

Il concerto del 27 aprile si terrà al Palazzo dello Sport, in Piazzale dello Sport, 00144, Roma, con inizio previsto alle ore 21.00, secondo quanto riportato da Ticketone.

Un gesto di sensibilità e rispetto, quello dell’artista e dell’organizzazione, che unisce musica e memoria in un momento di grande commozione nazionale.