Poker del Milan a Udine: 4-0 senza storia

Ac Milan fb

- Il Milan cala il poker alla Dacia Arena e porta a casa una netta vittoria in trasferta contro l’Udinese. Finisce 0-4 per i rossoneri allo, al termine di una gara dominata sia sul piano del gioco che del carattere.

Primo tempo: Leao e Pavlovic mettono in discesa il match

Dopo una prima parte di gara equilibrata, il Milan trova il gol del vantaggio al 42' con Rafael Leao, abile a farsi trovare pronto sull’assist preciso di Fofana: controllo e destro vincente per superare Okoye. Non passano nemmeno tre minuti e i rossoneri raddoppiano: su calcio d’angolo battuto da Pulisic, è Pavlovic a deviare involontariamente di spalla nella propria porta per lo 0-2 al 45'.

Secondo tempo: Hernandez e Reijnders completano il capolavoro

Nella ripresa il Milan non rallenta. Al 74', è Theo Hernandez a firmare il terzo gol: si inserisce perfettamente su un filtrante di Abraham, entra in area e con freddezza batte nuovamente Okoye. Il definitivo 0-4 arriva al 81' con Tijjani Reijnders, che finalizza l’ennesima azione di Leao con un destro chirurgico.

Dominio rossonero

Prestazione solida e convincente per il Milan, che porta a casa tre punti fondamentali e continua la rincorsa in campionato. Male invece l’Udinese, apparsa spenta e in grande difficoltà contro la manovra fluida e aggressiva dei rossoneri.

La squadra di Conceicao ritrova fiducia, gol e spettacolo. E in vista dei prossimi impegni, questo poker può rappresentare una vera e propria iniezione di entusiasmo.