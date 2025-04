Palermo, evasione dal carcere Malaspina: tre detenuti in fuga, uno è stato già catturato

PALERMO - Evasione spettacolare e preoccupante dal carcere minorile Malaspina di Palermo: tre giovani detenuti sono riusciti a fuggire calandosi dalle mura di cinta con delle lenzuola intrecciate, in una scena che ricorda i film.

L’allarme è scattato subito dopo l’evasione. Uno dei tre fuggitivi è stato rapidamente rintracciato e arrestato, mentre sono in corso le ricerche per individuare gli altri due. Sul caso stanno lavorando congiuntamente la polizia e la polizia penitenziaria, impegnate in una vera e propria caccia all’uomo.

Un elicottero della polizia sorvola da ore l’area del capoluogo siciliano per monitorare i movimenti e cercare tracce utili alla cattura dei due giovani ancora in libertà.

Non è la prima volta che il carcere Malaspina finisce sotto i riflettori per episodi simili. L’evasione riapre il dibattito sulle condizioni di sicurezza nelle strutture detentive minorili e sull’efficacia dei sistemi di controllo.

Le indagini proseguono senza sosta, mentre gli inquirenti stanno cercando di capire se i detenuti abbiano avuto aiuti esterni o complici all’interno dell’istituto.