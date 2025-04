Milano, collaboratore domestico ucciso durante un furto: arrestato un 29enne

MILANO - Tragedia nel pomeriggio di oggi a Milano, dove un uomo filippino di 61 anni è stato ucciso durante un furto in un appartamento di via Giovanni Randaccio, zona residenziale della città. La vittima lavorava come collaboratore domestico nell’abitazione. Il presunto responsabile dell’omicidio è un uomo di 29 anni originario del Gambia, arrestato sul posto dalla polizia.Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 18 il proprietario di casa è rientrato nell’appartamento trovando il domestico riverso a terra, mentre il 29enne stava rovistando nei cassetti. L’uomo, sotto shock, ha immediatamente richiuso la porta dall’esterno e ha chiamato il 112, facendo scattare l’allarme.Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti dell’Ufficio generale prevenzione e soccorso pubblico della questura, che hanno bloccato il sospetto. Il giovane, regolare in Italia e con piccoli precedenti alle spalle, è stato arrestato con l’accusa di omicidio e furto.