Foggia, tragico incidente sulla Sp45: un morto e due feriti gravi

È di un morto e due feriti il tragico bilancio di un grave incidente stradale avvenuto oggi lungo la, in provincia di Foggia. A scontrarsi, secondo una prima ricostruzione, sono state, per cause ancora in fase di accertamento.

L’impatto è stato violentissimo: per una delle persone coinvolte non c’è stato nulla da fare, è deceduta sul colpo. Gli altri due occupanti dei veicoli, gravemente feriti, sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice rosso presso l’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo.

Sul posto sono prontamente intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso e si stanno occupando della ricostruzione dettagliata della dinamica. Le forze dell’ordine hanno provveduto a regolare il traffico, rimasto rallentato per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.

La notizia ha scosso la comunità locale. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima. Proseguono le indagini per chiarire eventuali responsabilità e cause dell’incidente.

Si raccomanda la massima prudenza alla guida, specie sulle strade extraurbane spesso teatro di incidenti gravi.