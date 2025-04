Elon Musk interviene al Congresso della Lega: “Serve una partnership più forte tra Usa e Ue. Immigrazione di massa è una follia”

– Intervento a sorpresa al, in corso alla Fortezza da Basso di Firenze: il numero uno di X,, è apparso in videocollegamento da Washington, accolto da un applauso della platea dopo essere stato introdotto direttamente da

Nel suo discorso, Musk ha toccato temi geopolitici, economici e sociali, non risparmiando affermazioni forti e posizioni molto nette.

“Spero che tra Stati Uniti ed Europa si possa realizzare una partnership sempre più stretta. Oggi c’è già un’alleanza, ma potrebbe essere più forte. E sul fronte commerciale, il mio auspicio è che si vada verso una zona di libero scambio, con zero dazi” , ha dichiarato il magnate, aggiungendo che questo è il consiglio che ha dato anche a Donald Trump .

Musk ha poi affrontato il tema dell’immigrazione, con toni particolarmente allarmistici:

“L’immigrazione di massa è una follia e porterà alla distruzione di qualsiasi Paese che la consenta. Un Paese non è la sua geografia, ma le persone che lo abitano. Se anche una piccola percentuale degli 8 miliardi di persone del mondo si sposta verso un Paese, quel Paese cambia natura.”

Rivolgendosi direttamente all’assemblea, Musk ha lanciato un severo monito sulla sicurezza in Europa:

“Stiamo assistendo a un enorme aumento degli attacchi terroristici in Italia e in Europa. I media minimizzano, ma le uccisioni sono sempre più frequenti. Se il trend continua, ci saranno veri e propri massacri di massa. Le vostre famiglie, i vostri amici, saranno a rischio. I numeri parlano chiaro.”

Nel suo intervento, Musk ha anche criticato duramente le limitazioni alla libertà di parola:

“Chi sostiene la censura si schiera contro la libertà. Le idee dovrebbero prevalere per la forza delle argomentazioni, non per il silenzio imposto agli altri. Le restrizioni alla libertà di espressione sono fascismo moderno.”