Duplice omicidio a Roma sulla Prenestina: coppia cinese uccisa a colpi di pistola, killer in fuga in moto

- Un uomo di 50 anni e una donna di 40, entrambi cittadini cinesi, sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco nella tarda serata di ieri, lunedì 14 aprile, in via Prenestina a Roma. La tragedia si è consumata poco dopo le 23.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, le vittime stavano rientrando a casa in bicicletta e si trovavano all'altezza del civico 70, nei pressi della Tangenziale Est e di un deposito Atac, quando sono state raggiunte da una scarica di proiettili. Almeno sei colpi, alcuni dei quali alla testa, non hanno lasciato scampo alla coppia, che è morta sul colpo.

Testimoni riferiscono di aver visto avvicinarsi due persone a bordo di una moto, dalle quali sarebbero partiti gli spari. Subito dopo l'agguato, i killer si sono dileguati rapidamente a bordo del mezzo, facendo perdere le proprie tracce.

Indagano i Carabinieri

Sul luogo del duplice omicidio sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini e effettuato i primi rilievi scientifici per cercare elementi utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto e identificare i responsabili. Gli investigatori stanno ascoltando i testimoni e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Le vittime, secondo le prime informazioni, abitavano in un palazzo di fronte al luogo dell'omicidio. L'uomo pare gestisse un'attività commerciale nella zona, mentre la donna lo aiutava. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi sul movente, spaziando dal regolamento di conti nell'ambito di attività criminali alla rapina finita male, anche se quest'ultima pista sembrerebbe meno probabile vista l'assenza di denaro o oggetti di valore addosso alle vittime.

La comunità cinese locale è sotto shock per l'accaduto, e alcuni conoscenti delle vittime sono stati ascoltati dai Carabinieri e accompagnati in caserma per ulteriori accertamenti. Le indagini sono in corso per fare luce su questo efferato duplice omicidio.