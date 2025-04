Dazi USA, Meloni: "Preoccupata, ma no allarmismo. Pronti a rispondere, ma evitiamo guerra commerciale"

- Mentre le Borse europee registrano cali, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene sul tema dei dazi annunciati da Donald Trump. A margine della visita all'Amerigo Vespucci ad Ortona, Meloni esprime preoccupazione, ma invita alla cautela, sottolineando l'importanza di evitare allarmismi eccessivi.

L'impatto sull'export italiano

"Sono ovviamente preoccupata, è un problema che va risolto", dichiara Meloni. "Non ne farei la catastrofe che sto ascoltando in questi giorni che mi preoccupa paradossalmente più del fatto in sé. Parliamo di un mercato importante, quello Usa, che vale circa il 10% della nostra esportazione. Non smetteremo di esportare negli Usa, ma attenzione all'allarmismo che sto vedendo in queste ore".

La risposta europea

La premier sottolinea l'importanza di una risposta coordinata a livello europeo, suggerendo la possibile sospensione delle norme sul Green Deal nel settore automobilistico, uno dei più colpiti dai dazi.

L'incontro con le aziende

Meloni annuncia che il governo sta conducendo uno studio sull'impatto dei dazi settore per settore e che incontrerà la prossima settimana i rappresentanti delle categorie produttive per confrontare le valutazioni e individuare soluzioni comuni. "Ragioniamo insieme per capire quali possano essere le soluzioni, a livello italiano, europeo e in una trattativa che va aperta con gli Stati Uniti per cercare soluzioni e arrivare a rimuovere tutti i dazi e non a moltiplicarli", afferma Meloni.

La posizione dell'Italia

L'Italia si mostra pronta a rispondere ai dazi USA, ma con l'obiettivo di evitare una guerra commerciale. Meloni sottolinea l'importanza di un dialogo con gli Stati Uniti per trovare soluzioni condivise.