CoreWork: ''Il nostro obiettivo per trasformare e rafforzare il corpo''

Dal 2017 CoreWork® propone l’unico allenamento in Italia specializzato in fitness pilates, un’innovativa disciplina che si ispira al pilates classico integrando elementi cardio ad alta intensità con un basso impatto sulle articolazioni, favorendo risultati rapidi e tangibili. Ogni lezione è progettata per trasformare e rafforzare il corpo, migliorando flessibilità, postura e resistenza in modo sicuro. Gli studios di CoreWork® si impegnano a fornire un'esperienza di fitness personalizzata e coinvolgente, attraverso delle mini classi seguite da istruttori certificati, in un ambiente confortevole e accogliente, in cui i clienti si sentono a proprio agio.

Con attualmente due sedi nel centro di Milano, situate in Sempione (Via Abbondio Sangiorgio 20) e in Missori (Via Fieno 1), le locations CoreWork® sono di ultima generazione, presentandosi come delle fitness pilates boutique “cool” ma allo stesso tempo adatte a chiunque desideri dedicare un’ora di tempo al proprio corpo e alla propria mente, dall’atleta esperto sino al principiante nel mondo del fitness. Utilizzando gli esclusivi Megaformer® e CoreFormer™ - attrezzature all'avanguardia nel campo del Pilates CoreWork® vuole trasformare il concetto di fitness in un'esperienza completa: raggiungere il massimo potenziale fisico e mentale attraverso un approccio alla salute olistico.

Personalizzazione è una parola chiave negli studios CoreWork®, favorita dalla strutturazione in mini classi che presentano tutte la stessa tipologia di allenamento ma in cui ogni ospite è seguito passo passo durante la sessione da trainer specializzati, e dai macchinari Megaformer® con resistenza regolabile. Questi permettono di adattare l’allenamento ad ogni livello di preparazione, modificando l’intensità di ogni esercizio e rendendo così l’esperienza unica e customizzata secondo ogni specifico caso. Per tale ragione, la formazione degli istruttori è un elemento fondamentale al fine garantire un’esperienza totalizzante e soddisfacente per il cliente. Questa si compone di tre fasi: l’affiancamento e la formazione con i trainer CoreWork®, a cui seguono delle giornate di aggiornamento ogni tre, quattro mesi con il Lead Trainer Nick, tra i volti più storici di CoreWork®.

Un allenamento funzionale unico in Italia, che si realizza in soli 50 minuti, coinvolgendo ogni gruppo muscolare e bruciando un alto numero di calorie grazie all’attività cardio richiesta, tipica del mondo del fitness. I benefici cardiovascolari e di tonificazione si uniscono al miglioramento della forza e della flessibilità, contribuendo a un benessere fisico a 360 gradi. Che tu voglia dimagrire, mantenere la forma o rafforzarti, il fitness pilates è l’allenamento ideale per raggiungere il tuo obiettivo!

Negli studi CoreWork® l’intensità dell’allenamento è un elemento fondamentale, non da meno è la concentrazione richiesta per eseguire ogni movimento, per un controllo e una consapevolezza totale del proprio corpo. Questo impegno mentale non solo migliora la tecnica, ma offre anche un modo efficace per alleviare lo stress. Infine, in questa disciplina grande attenzione è posta sull'allineamento del corpo e sulla postura. Gli esercizi sono infatti studiati per correggere squilibri e migliorare l’allineamento della colonna vertebrale, riducendo così il carico su collo e schiena.

Inoltre, una postura migliorata favorisce il perfezionamento dell’aspetto fisico e della performance in altri sport e attività quotidiane. Prenotare la tua lezione sarà semplicissimo grazie alla formula "pay as you go", che ti consente di acquistare singole classi o pacchetti, prenotandoti comodamente alla classe che preferisci tramite l’app CoreWork, disponibile sia per iPhone che Android.

Per i nuovi clienti è previsto un pacchetto speciale di due lezioni di prova al prezzo di una. Ti basterà registrarsi sul sito ( corework.net) o tramite l’app. Le classi sono disponibili anche in lingue inglese. Unisciti a CoreWork® per un’esperienza unica e totalizzante, vivendo la tua migliore forma fisica.