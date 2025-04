Conclave del 7 maggio 2025: apre la fase di elezione del successore di Papa Francesco

– Il Vaticano ha confermato ufficialmente che ilper l'elezione del successore diinizierà nel pomeriggio di. La notizia è stata resa pubblica oggi dalla, al termine della riunione delladei cardinali, che ha visto la partecipazione di circa

Il Conclave segnerà l'inizio di un'intensa e solenne fase per la Chiesa cattolica, che sarà chiamata a scegliere il nuovo Papa, dopo la morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025 all'età di 88 anni. Il Pontefice argentino ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa e nel cuore di milioni di fedeli in tutto il mondo.

Preparativi e Logistica per il Conclave

In vista dell’elezione, sono in corso i preparativi per accogliere i 135 cardinali elettori, dei quali 108 sono stati nominati da Papa Francesco durante il suo pontificato. Questi cardinali, che rappresentano le diverse nazionalità e tradizioni della Chiesa universale, avranno il compito di eleggere il nuovo Papa, come da tradizione.

Per garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, la Cappella Sistina - sede storica del Conclave - sarà chiusa al pubblico a partire da lunedì 28 aprile 2025. La Direzione dei Musei Vaticani ha annunciato che questa misura si rende necessaria per l’adeguamento degli spazi, che saranno riservati esclusivamente ai cardinali elettori. L’intenzione è quella di preparare la Cappella Sistina per il momento solenne dell'elezione papale, che si svolgerà sotto lo sguardo dei magnifici affreschi di Michelangelo.

Un Momento di Profonda Riflessione per la Chiesa

Il Conclave rappresenta un momento di profonda riflessione per l'intera comunità cattolica, che vive con grande attesa la scelta del nuovo leader spirituale. Il nuovo Papa dovrà affrontare sfide enormi, sia sul piano spirituale che sociale, proseguendo l'opera iniziata da Papa Francesco, che ha lasciato un’eredità di riforma e dialogo interreligioso, così come di forte impegno per la giustizia sociale e la protezione dell’ambiente.

Il Conclave del 7 maggio segna l'inizio di un nuovo capitolo per la Chiesa, un capitolo che si aprirà con la preghiera e la solennità di una scelta che avrà implicazioni di portata globale. Nel frattempo, il mondo intero guarda con attenzione e speranza alla Città del Vaticano, dove una nuova guida spirituale emergerà per affrontare le sfide del futuro.

Dettagli Pratici per i Visitatori

Si ricorda ai visitatori che, durante la chiusura della Cappella Sistina, continueranno ad essere accessibili altre aree dei Musei Vaticani, che rimarranno aperti al pubblico secondo gli orari consueti.

Ulteriori dettagli su eventuali modifiche alle visite saranno resi disponibili sul sito ufficiale dei Musei Vaticani.

L’intero Conclave sarà, come sempre, un evento di grande rilevanza storica, che attirerà l’attenzione di milioni di fedeli e osservatori da tutto il mondo.